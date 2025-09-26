È morto dobbiamo darvi questa notizia Federica Panicucci l’annuncio in diretta a Mattino Cinque

La puntata di oggi di Mattino 5 si è chiusa con un momento di grande commozione. Dopo aver affrontato i principali temi di attualità insieme a Francesco Vecchi, Federica Panicucci ha voluto interrompere il consueto ritmo del programma per dare al pubblico una notizia dolorosa. Con voce ferma ma visibilmente addolorata, la conduttrice ha annunciato la scomparsa del cantante, avvenuta questa mattina. “Non volevamo chiudere senza ricordare Christian. Il cantante ci ha lasciato oggi a 82 anni, e lo ricordiamo con questa immagine.”, ha dichiarato Panicucci in diretta, prima di salutare i telespettatori e augurare un buon fine settimana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it