È morto dobbiamo darvi questa notizia Federica Panicucci l’annuncio in diretta a Mattino Cinque
La puntata di oggi di Mattino 5 si è chiusa con un momento di grande commozione. Dopo aver affrontato i principali temi di attualità insieme a Francesco Vecchi, Federica Panicucci ha voluto interrompere il consueto ritmo del programma per dare al pubblico una notizia dolorosa. Con voce ferma ma visibilmente addolorata, la conduttrice ha annunciato la scomparsa del cantante, avvenuta questa mattina. “Non volevamo chiudere senza ricordare Christian. Il cantante ci ha lasciato oggi a 82 anni, e lo ricordiamo con questa immagine.”, ha dichiarato Panicucci in diretta, prima di salutare i telespettatori e augurare un buon fine settimana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: morto - dobbiamo
Morto Giorgio Armani, la reazione di Giorgina Siviero: "Prima o poi tutti dobbiamo andarcene" |Il video
[ANNIVERSARI] Vasilios Gondikakis Il 17 settembre di questo mese è morto l’archimandrita Vasilios Gondikakis, limpido maestro spirituale del nostro tempo e personalità fondamentale nel rinnovamento spirituale del Monte Athos, al quale dobbiamo la bella i - facebook.com Vai su Facebook