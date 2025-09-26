È morto Christian il cantante di Cara e Notte Serena aveva 82 anni

Lettera43.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian, cantante noto soprattutto per i brani Cara e Notte Serena, è morto all’età di 82 anni. Salito alla ribalta soprattutto negli Anni 80, quando venne identificato come la risposta italiana a Julio Iglesias, ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. In carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mogol, si è esibito in Vaticano per il Papa e ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo, salendo sul podio nel 1984. Negli ultimi anni aveva inciso un brano con Dora Moroni, sua ex moglie per quasi 10 anni, ispirato alla loro tormentata storia d’amore. Chi era Christian, dal successo al Festivalbar fino a Sanremo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

200 morto christian il cantante di cara e notte serena aveva 82 anni

© Lettera43.it - È morto Christian, il cantante di Cara e Notte Serena aveva 82 anni

In questa notizia si parla di: morto - christian

È morto Christian Panicucci, fondatore del Mamamia

Lutto nella musica italiana, se ne va un altro pezzo di storia: è morto Christian

E' morto Christian, la "risposta" italiana a Julio Iglesias negli anni Ottanta

200 morto christian cantanteChristian, morto il cantante di Cara e Notte Serena: lo "Julio Iglesias italiano" aveva 82 anni - &#200; morto all'età di 82 anni, Christian, il cantante di Cara e di Notte Serena, la voce che negli anni Ottanta - Da msn.com

200 morto christian cantanteMusica, è morto Christian: negli anni Ottanta fu la risposta italiana a Julio Jglesias - Il cantante palermitano aveva 82 anni. Riporta lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Christian Cantante