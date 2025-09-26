È morto Christian il cantante di Cara e Notte Serena aveva 82 anni

Christian, cantante noto soprattutto per i brani Cara e Notte Serena, è morto all’età di 82 anni. Salito alla ribalta soprattutto negli Anni 80, quando venne identificato come la risposta italiana a Julio Iglesias, ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. In carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mogol, si è esibito in Vaticano per il Papa e ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo, salendo sul podio nel 1984. Negli ultimi anni aveva inciso un brano con Dora Moroni, sua ex moglie per quasi 10 anni, ispirato alla loro tormentata storia d’amore. Chi era Christian, dal successo al Festivalbar fino a Sanremo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

