E’ morto Christian il cantante del Papa considerato lo Julio Iglesias italiano

Milano, 26 settembre 2025 – È morto all'età di 82 anni Christian, il cantante di Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta – nel periodo del suo maggior successo – fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias, per i modi eleganti e lo stile romantico. Era ricoverato al policlinico di Milano per un'emorragia cerebrale. A darne notizia, la famiglia. Nato a Palermo nel 1943, all'anagrafe viene registrato come Cristiano Gaetano Rossi. Fu Mina, all'inizio della carriera, a suggerirgli il nome d'arte Christian, per renderlo più internazionale ed evitare una pericolosa cacofonia. Il calcio e la musica sono le passioni che lo animano fin da bambino (insieme alla sorella si diletta a cantare e per un periodo si esibiscono insieme): la prima lo porterà a diventare un calciatore nelle giovanili del Palermo e poi a Mantova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E’ morto Christian il “cantante del Papa” considerato lo Julio Iglesias italiano

In questa notizia si parla di: morto - christian

È morto Christian Panicucci, fondatore del Mamamia

Lutto nella musica italiana, se ne va un altro pezzo di storia: è morto Christian

E' morto Christian, la "risposta" italiana a Julio Iglesias negli anni Ottanta

È morto all’età di 82 anni, Christian, il cantante di “Cara” e di “Daniela”, la voce che negli anni Ottanta - nel periodo del suo maggior successo - fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias. Era ricoverato al Policlinico di Milano. Tutti gli aggiornamenti su Raine - facebook.com Vai su Facebook

Christian Herin: concesso dalla Procura di Savona il nulla osta per il funerale dell'operaio morto in Liguria. Il funerale si terrà domenica, 7 settembre, alle 10 del mattino nella parrocchia di Valtournenche - X Vai su X

Christian, morto il cantante di Cara e Notte Serena: lo "Julio Iglesias italiano" aveva 82 anni - È morto all'età di 82 anni, Christian, il cantante di Cara e di Notte Serena, la voce che negli anni Ottanta - Secondo msn.com

E' morto Christian, la "risposta" italiana a Julio Iglesias negli anni Ottanta - E' morto all’età di 82 anni Christian, il cantante di Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta - Lo riporta msn.com