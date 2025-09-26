Milano, 26 settembre 2025 – È morto all'età di 82 anni Christian, il cantante di Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta – nel periodo del suo maggior successo – fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias, per i modi eleganti e lo stile romantico. Era ricoverato al policlinico di Milano per un'emorragia cerebrale. A darne notizia, la famiglia. Nato a Palermo nel 1943, all'anagrafe viene registrato come Cristiano Gaetano Rossi. Fu Mina, all'inizio della carriera, a suggerirgli il nome d'arte Christian, per renderlo più internazionale ed evitare una pericolosa cacofonia. Il calcio e la musica sono le passioni che lo animano fin da bambino (insieme alla sorella si diletta a cantare e per un periodo si esibiscono insieme): la prima lo porterà a diventare un calciatore nelle giovanili del Palermo e poi a Mantova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È morto Christian, il “cantante del Papa” considerato lo Julio Iglesias italiano