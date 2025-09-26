È morto Christian considerato Julio Iglesias italiano era popolare negli Anni 80 grazie a successi come Cara e Daniela

Il mondo della musica italiana è in lutto. Si è spento all’età di 76 anni, al Policlinico di Milano dove era ricoverato, il cantante Christian. A dare la notizia è stata la famiglia. Per il grande pubblico, resterà la voce di successi come “Daniela” e, soprattutto, “Cara”, il brano che nel 1984 conquistò il terzo posto a Sanremo. Nato a Palermo nel 1947 come Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, iniziò la sua avventura lontano dai palchi, sui campi da calcio. Terzino promettente nelle giovanili del Palermo, vide la sua carriera sportiva interrompersi bruscamente a causa di un’aritmia cardiaca. Fu la musica, la sua vera vocazione, a offrirgli una seconda vita, con un nome d’arte d’eccezione: fu la stessa Mina, infatti, a suggerirgli di chiamarsi semplicemente Christian. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Christian, considerato “Julio Iglesias italiano” era popolare negli Anni 80 grazie a successi come “Cara” e “Daniela”

