È morto Christian cantante simbolo degli anni 80

È morto Christian, il cantante che negli anni Ottanta, periodo del suo maggior successo, veniva considerato come la risposta italiana a Julio Iglesias. Tra i suoi più grandi successi, i brani Cara e Daniela. Ricoverato da tempo al Policlinico di Milano, è scomparso a 82 anni.Il vero nome del. 🔗 Leggi su Today.it

