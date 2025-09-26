È Morto Christian | Addio al Cantante di Cara e Daniela Lo Julio Iglesias Italiano

L’artista, scomparso a 82 anni, era noto per le sue hit anni ’80, le sei partecipazioni a Sanremo e il matrimonio turbolento con Dora Moroni. Christian: Dalle Giovanili del Calcio al Successo Musicale Christian all’anagrafe Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, è morto a Milano a 82 anni a seguito di un’emorragia cerebrale. L’artista, nato a Palermo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - È Morto Christian: Addio al Cantante di “Cara” e “Daniela”, Lo “Julio Iglesias Italiano”

