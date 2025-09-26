È Morto Christian | Addio al Cantante di Cara e Daniela Lo Julio Iglesias Italiano

Lawebstar.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artista, scomparso a 82 anni, era noto per le sue hit anni ’80, le sei partecipazioni a Sanremo e il matrimonio turbolento con Dora Moroni. Christian: Dalle Giovanili del Calcio al Successo Musicale Christian all’anagrafe Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, è morto a Milano a 82 anni a seguito di un’emorragia cerebrale. L’artista, nato a Palermo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

200 morto christian addio al cantante di cara e daniela lo julio iglesias italiano

© Lawebstar.it - È Morto Christian: Addio al Cantante di “Cara” e “Daniela”, Lo “Julio Iglesias Italiano”

In questa notizia si parla di: morto - christian

È morto Christian Panicucci, fondatore del Mamamia

Lutto nella musica italiana, se ne va un altro pezzo di storia: è morto Christian

E' morto Christian, la "risposta" italiana a Julio Iglesias negli anni Ottanta

200 morto christian addioAddio a Christian, è morto a 82 anni il cantante di "Cara" e "Daniela" - Il cantante Christian è morto a 82 anni: l'Iglesias italiano, simbolo degli anni Ottanta, fu autore di canzoni come "Cara" e "Daniela", era ricoverato a Milano. gazzetta.it scrive

200 morto christian addioE’ morto Christian, addio a uno dei cantanti simbolo degli anni ’80 - &#200; morto all'età di 82 anni al Policlinico di Milano il cantante Christian, che negli anni Ottanta fu definito la risposta italiana a Julio Iglesias e che in ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Christian Addio