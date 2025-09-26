E’ morto Christian addio a uno dei cantanti simbolo degli anni ’80

È morto all’età di 82 anni al Policlinico di Milano il cantante Christian, che negli anni Ottanta fu definito la risposta italiana a Julio Iglesias e che in quella decade fu uno dei protagonisti del Festival di Sanremo. Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, questo il suo nome all’anagrafe, ha avuto una lunga carriera con milioni di dischi venduti. Fu Mina, all’inizio della sua carriera, a suggerirgli il nome d’arte Christian, per renderlo più internazionale. Vinse il concorso Voci Nuove di Milano con il suo primo contratto discografico, poi il Festivalbar 1970 nella sezione giovani con il brano ‘Firmamento’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - E’ morto Christian, addio a uno dei cantanti simbolo degli anni ’80

In questa notizia si parla di: morto - christian

È morto Christian Panicucci, fondatore del Mamamia

Lutto nella musica italiana, se ne va un altro pezzo di storia: è morto Christian

E' morto Christian, la "risposta" italiana a Julio Iglesias negli anni Ottanta

Morto Christian, il cantante celebre negli anni '80 con "Daniela" e "Cara" - X Vai su X

È morto a 82 anni Christian, voce degli anni 80, conosciuto per brani come «Cara» e «Daniela», considerato il Julio Iglesias italiano. Il cantante era ricoverato al Policlinico di Milano. - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Christian, è morto a 82 anni il cantante di "Cara" e "Daniela" - Il cantante Christian è morto a 82 anni: l'Iglesias italiano, simbolo degli anni Ottanta, fu autore di canzoni come "Cara" e "Daniela", era ricoverato a Milano. Si legge su gazzetta.it

Palermo piange Christian, il suo Julio Iglesias: morto a 82 anni - Morto a 82 anni Christian, lo “Julio Iglesias palermitano” che ha segnato un’epoca. Segnala notizie.it