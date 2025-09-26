È morto all’età di 89 anni Pasquale Pistorio
È morto nella mattinata del 26 settembre a Milano, all’età di 89 anni, Pasquale Pistorio, figura chiave dell’industria tecnologica italiana e pioniere della microelettronica. Nato ad Agira, in provincia di Enna, Pistorio si era laureato in Ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Torino nel 1963, iniziando la propria carriera in Piemonte come venditore di transistor per Motorola, di cui divenne poi direttore marketing per l’Europa nel 1970. Nel 1978 raggiunse la posizione di direttore generale della divisione internazionale dei semiconduttori del gruppo statunitense, coordinando progettazione, produzione e marketing fuori dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: morto - anni
Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath
È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli
È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni
Morto Christian, il cantante celebre negli anni '80 con "Daniela" e "Cara" - X Vai su X
È morto all’età di 82 anni, Christian, il cantante di “Cara” e di “Daniela”, la voce che negli anni Ottanta - nel periodo del suo maggior successo - fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias. Era ricoverato al Policlinico di Milano. Tutti gli aggiornamenti su Raine - facebook.com Vai su Facebook