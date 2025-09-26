È morto all’età di 89 anni Pasquale Pistorio

Lettera43.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto nella mattinata del 26 settembre a Milano, all’età di 89 anni, Pasquale Pistorio, figura chiave dell’industria tecnologica italiana e pioniere della microelettronica. Nato ad Agira, in provincia di Enna, Pistorio si era laureato in Ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Torino nel 1963, iniziando la propria carriera in Piemonte come venditore di transistor per Motorola, di cui divenne poi direttore marketing per l’Europa nel 1970. Nel 1978 raggiunse la posizione di direttore generale della divisione internazionale dei semiconduttori del gruppo statunitense, coordinando progettazione, produzione e marketing fuori dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

200 morto all8217et224 di 89 anni pasquale pistorio

© Lettera43.it - È morto all’età di 89 anni Pasquale Pistorio

In questa notizia si parla di: morto - anni

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath

È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto All8217et224 89