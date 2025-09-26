È in coma | dramma Hamilton F1 sconvolta
Per Lewis Hamilton è un momento particolarmente difficile e la Formula 1 si stringe intorno a lui Grande apprensione in casa Ferrari per il momento particolarmente complicato vissuto da Lewis Hamilton. Questa volta però si va oltre la pista e si tocca la sfera personale di un pilota che ha scritto pagine di storia indelebile del motorsport. I sette titoli in bacheca, i trionfi con la Mercedes, i record accumulati anno dopo anno sono niente davanti al dramma che sta vivendo in queste ore il campione britannico. Tutta la Formula 1 si stringe intorno al suo fuoriclasse, costretto a saltare i test Pirelli per stare vicino a chi gli ha conquistato un pezzo di cuore. 🔗 Leggi su Sportface.it
