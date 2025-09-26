È il momento di prenotare! ASUS ROG Ally e Ally X sono su Amazon | confronto e specifiche

La notizia che tutti gli appassionati di gaming mobile stavano aspettando: i preorder per le nuovissime ASUS ROG Ally e Ally X sono ufficialmente aperti su Amazon! Dopo mesi di voci e anticipazioni, ASUS alza il livello della competizione nel mercato delle console gaming portatili, presentando non una, ma due versioni della sua arma migliore. Se hai sempre sognato di portare con te i tuoi giochi PC preferiti con la potenza e la fluidità di una console, il tuo momento è arrivato. Andiamo subito a vedere nel dettaglio le caratteristiche delle due modelle e le differenze che giustificano la scelta. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net