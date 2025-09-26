È gravissimo un orrore Garlasco il commento dell’avvocato De Rensis sugli ultimi sviluppi

La vicenda del delitto di Garlasco torna a far discutere con un nuovo, clamoroso capitolo. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha commentato la notizia che scuote la procura di Brescia: l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, è indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito dell’inchiesta che riguarda la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione. Secondo l’accusa, Venditti avrebbe ricevuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e ora nuovamente finito sotto i riflettori. “È un’ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it