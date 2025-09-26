È giusto invitare un gemello e non l'altro a una festa? L'esperta | Anche la delusione è occasione di crescita

Secondo l’esperta di galateo Jo Hayes, è del tutto normale che ai genitori di gemelli vengano recapitati inviti validi solo per un figlio e non per l'altro. Per quanto possa sembrare ingiusto, i gemelli sono infatti persone distinte, che stringono amicizie e relazioni autonome, che talvolta non combaciano con quelle dell'altro fratello o sorella. E se il figlio escluso ci rimane male? Per Hayes è l’occasione per insegnare ai figli a gestire l’esclusione e a trasformarla in un momento di crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giusto - invitare

Prima di dire qualcosa sulla partita di sabato pomeriggio, vorremmo invitare chi ha dileggio Andrea Dini dopo l'errore commesso a Cosenza, a fare ammenda. Gliene avete scritto di ogni, su questa pagina e su altre, ad un portiere che di errori ne fa veramente - facebook.com Vai su Facebook

#PapaLeoneXIV invita a usare i beni per costruire un mondo più giusto, equo e fraterno. All'Angelus domenicale in una piazza S. Pietro gremita di 15mila fedeli, afferma che l'egoismo "sparge il veleno di una competizione che spesso genera conflitti". - X Vai su X

È giusto invitare un gemello e non l’altro a una festa? L’esperta: “Anche la delusione è occasione di crescita” - Secondo l’esperta di galateo Jo Hayes, è del tutto normale che ai genitori di gemelli vengano recapitati inviti validi solo per un figlio e non per ... Si legge su fanpage.it