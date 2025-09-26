È giusto invitare un gemello e non l'altro a una festa? L'esperta | Anche la delusione è occasione di crescita

Secondo l’esperta di galateo Jo Hayes, è del tutto normale che ai genitori di gemelli vengano recapitati inviti validi solo per un figlio e non per l'altro. Per quanto possa sembrare ingiusto, i gemelli sono infatti persone distinte, che stringono amicizie e relazioni autonome, che talvolta non combaciano con quelle dell'altro fratello o sorella. E se il figlio escluso ci rimane male? Per Hayes è l’occasione per insegnare ai figli a gestire l’esclusione e a trasformarla in un momento di crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

