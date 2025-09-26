E’ giallo sulla morte di Simona Bortoletto | ipotesi femminicidio

Fiumicino, 26 settembre 2025 – E’ giallo sulla morte di Simona Bortoletto, investita e uccisa martedì sera su via Redipuglia ( leggi qui ), mentre stava camminando insieme al figlio di 8 anni ( leggi qui ) rimasto illeso. Secondo quanto riporta La Presse e quanto appreso dalla Tv, sembrerebbe che la vittima e l’investitore alla guida della Smart, che l’ha travolta s i conoscessero e avessero una relazione. Secondo alcuni testimoni, poco prima dell’investimento avrebbero avuto una discussione. Elementi che, secondo quanto apprende LaPresse, hanno spinto gli investigatori, coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, a i potizzare un femminicidio, nonostante al momento non ci siano prove definitive che confermino l’intenzionalità del gesto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it