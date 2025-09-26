I tifosi azzurri pensano già alla sfida contro il Torino e lanciano un chiaro messaggio di entusiasmo: c’è febbre per la partita Mentre il Napoli è proiettato solo ed esclusivamente alla sfida contro il Milan, i tifosi azzurri pensano già alle prossime uscite stagionali. Nelle ultime ore è infatti arrivata una notizia sorprendente in vista della partita contro il Torino, in programma il 18 ottobre alle ore 18:00. I campioni d’Italia faranno visita allo ‘ Stadio Olimpico Grande Torino ‘ con l’intento di portare via tre punti preziosi su un campo molto ostico. Conte però al momento non ci pensa, anche se il pubblico partenopeo si farà attendere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - È già Torino – Napoli, che entusiasmo dei tifosi: febbre per la sfida!