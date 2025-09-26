È arrivata la mamma di Anton Nelle prossime ore il riconoscimento

Dovrebbe arrivare oggi la conferma che il corpo riemerso dalle acque del Trasimeno sia quello di Anton Lyubeev, inghiottito dalle acque dopo essere caduto da un gommone, il 19 settembre. Con gli amici era sull’imbarcazione, noleggiata a Passignano, a circa tre chilometri dalla riva, nei pressi di Castiglione del Lago, quando è caduto da bordo. Mercoledì pomeriggio, dall’elicottero dei vigili del fuoco l’avvistamento di un corpo all’altezza di Borghetto di Tuoro, non troppo lontano dal luogo dell’ incidente. La salma è stata recuperata e formalmente ancora non ha un nome. Oggi si dovrebbe procedere al riconoscimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it