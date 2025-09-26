E allora fuori Ballando con le stelle conferenza stampa e caos | il pubblico contro il cantante

Non è ancora iniziato e già si parla di scandalo. Il programma danzerino di Rai1 è pronto a tornare, ma la scelta di inserire nel cast un personaggio noto per le sue provocazioni sta dividendo pubblico e commentatori. Negli ambienti della tv di Stato qualcuno parla di “mal di pancia” e sui social si è scatenato un dibattito che non sembra placarsi. Il motivo? La ricomparsa online di vecchi scatti a luci rosse che l’artista in questione aveva pubblicato anni fa, salvo poi rimuoverli. >> “Molto costoso e con un significato”. Kate Middleton, Donald Trump non si è presentato a mani vuote: si scopre ora il suo regalo per lei Dagospia, lo scorso 26 agosto, aveva già sottolineato la questione: “Ballando con le polemiche – il programma danzerino di Milly Carlucci non è nemmeno cominciato che già ci sono i primi mal di pancia in Rai per la presenza di Rosa Chemical: hanno ricominciato a circolare foto molto h0t che il cantante aveva pubblicato qualche anno fa sui social e che aveva successivamente rimosso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it