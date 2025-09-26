Cambio repentino di retorica da parte di Trump: con belle parole di lode e incoraggiamento il presidente americano ha scaricato la patata bollette del conflitto ucraino sugli “alleati” europei. Vogliono affrontare la Russia e sconfiggerla? Prego, facciano pure. E buona fortuna, ha scritto Trump nel suo post. Le dichiarazioni di Trump. Il 23 settembre Trump ha incontrato Zelensky in un vertice bilaterale, con toni e atteggiamenti totalmente diversi dalla baruffa di febbraio. La nota più importante è arrivata dopo, col post che ha pubblicato su Truth Social. Dal suggerire a Kiev di lasciare ai russi in cambio della tregua i territori già persi, passa a delineare le chance ucraine di riprendersi tutto quanto, vincendo la guerra e restaurando i confini del 1991. 🔗 Leggi su Follow.it

E adesso vedetevela voi: Trump scarica l'Ucraina sulle spalle dell'Europa