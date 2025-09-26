Dying Light | The Beast la recensione | una bestia in libertà

Dying Light: The Beast rappresenta un ritorno alle origini che molti fan aspettavano da anni. Il leggendario eroe Kyle Crane è tornato in una nuova avventura standalone, che promette di recuperare quella magia perduta dal secondo capitolo della serie. Techland ha preso una decisione coraggiosa: abbandonare le ambizioni eccessive di Dying Light 2 per concentrarsi su ciò che ha reso memorabile il franchise originale. Ambientato nelle suggestive Castor Woods, questo nuovo capitolo trasporta i giocatori in una zona rurale trasformata dall’apocalisse zombie. Ma c’è una novità sostanziale che cambia completamente le regole del gioco: Kyle Crane può ora trasformarsi letteralmente in una bestia feroce. 🔗 Leggi su Game-experience.it

