Duplice omicidio di Apricena | Scirpoli riconosciuto in un video la strategia per deviare le accuse

Senza ombra di dubbio Francesco Scirpoli, l'uomo di Mattinata del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, soprannominato 'Bacchetton' o 'Il lungo' per via della sua stazza fisica temeva di essere riconosciuto attraverso le immagini della vigilanza stradale che avevano ripreso interamente le fasi del.

