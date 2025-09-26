Duecento persone in piazza dell’Isolotto per la sicurezza VIDEO

Sono duecento le persone che si sono riunite in piazza dell’Isolotto per chiedere maggiore sicurezza. Il presidio è stato indetto dal Comitato Quartiere 4 e, durante l’incontro, sono state messe in luce le criticità del quartiere a partire proprio dall’area davanti al supermercato di via Canova. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it