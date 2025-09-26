Due ragazze trans aggredite in centro Pettinari lancia l' allarme | È emergenza sicurezza

Due ragazze trans aggredite nella zona di piazza Santa Caterina. L'episodio, denunciato dalle stesse vittime, sarebbe avvenuto nella serata di venerdì 19 settembre. Una prima aggressione avrebbe riguardato una donna che stava rientrando in casa, in piazza Santa Caterina, la seconda una sua amica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it