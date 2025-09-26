Due incontri di approfondimento nell' ambito della mostra Il tempo di Omero voce corpo sguardo di Antonutti
Alla sala Bobi Bazlen due incontri di approfondimento nell'ambito della mostra "Il tempo di Omero. Voce, corpo, sguardo di Antonutti": giovedì 25 settembre con il fotografo di scena Umberto Montiroli sul tema "Omero Antonutti e il cinema dei fratelli Taviani", e sabato 27 settembre con il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: incontri - approfondimento
Ecco il prossimo corso di cinema! 5 appuntamenti in #Pinacoteca, da non perdere. LET’S DANCE! Le star del rock al cinema ? 5 incontri di approfondimento cinematografico in cui cinema e musica si incontrano: Bob Dylan, Celentano, Beatles, Bowi - facebook.com Vai su Facebook
Oggi in @Confindustria il primo dei tre incontri di approfondimento tra #Federmeccanica #Assistal e #FIM #FIOM #UILM per il rinnovo del #ccnlmetalmeccanico 5 febbraio 2021. Temi all’ordine del giorno: #Inquadramento, #Formazione , #Salute e #Sicurez - X Vai su X
Due incontri di approfondimento nell'ambito della mostra "Il tempo di Omero. voce, corpo, sguardo di Antonutti" - Voce, corpo, sguardo di Antonutti": giovedì 25 settembre con il fotografo di scena Umberto Montiroli ... triesteprima.it scrive
Diocesi: Lucca, mostra “Habitus Fidei. Le vesti delle confraternite”. Due incontri di approfondimento - Le vesti delle confraternite: un cammino fra arte, storia e fede”, visibile a Lucca fino al 25 ottobre nella chiesa dei Santi Giovanni e Reparata (con una sezi ... Da agensir.it