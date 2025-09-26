Due incontri di approfondimento nell' ambito della mostra Il tempo di Omero voce corpo sguardo di Antonutti

Alla sala Bobi Bazlen due incontri di approfondimento nell'ambito della mostra "Il tempo di Omero. Voce, corpo, sguardo di Antonutti": giovedì 25 settembre con il fotografo di scena Umberto Montiroli sul tema "Omero Antonutti e il cinema dei fratelli Taviani", e sabato 27 settembre con il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Due incontri di approfondimento nell'ambito della mostra "Il tempo di Omero. voce, corpo, sguardo di Antonutti"

