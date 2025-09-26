Due giovani truffano un' anziana e gli rubano i gioielli | malviventi fermati in autostrada dopo ore di inseguimento
Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani di origine campana, di 19 e 23 anni, pedinati dalla Polizia di Stato per quasi 70 km e fermati in provincia di Terni. La vittima è una donna di 91 anni residente a Rapolano Terme in provincia di Siena, alla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Due giovani truffano un'anziana e gli rubano i gioielli: malviventi fermati in autostrada dopo ore di inseguimento in autostrada
