Due giovani truffano un' anziana e gli rubano i gioielli | malviventi fermati in autostrada dopo ore di inseguimento

Ternitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani di origine campana, di 19 e 23 anni, pedinati dalla Polizia di Stato per quasi 70 km e fermati in provincia di Terni. La vittima è una donna di 91 anni residente a Rapolano Terme in provincia di Siena, alla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - truffano

Due giovani truffano un'anziana e gli rubano i gioielli: malviventi fermati in autostrada dopo ore di inseguimento in autostrada

due giovani truffano anzianaTruffano un 88enne fingendosi carabinieri: «Tuo figlio è nei guai, dacci 20mila euro». Coppia di napoletani incastrati dalla vittima del raggiro - Hanno provato a raggirare un anziano con la solita telefonata dell’incidente stradale. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Due Giovani Truffano Anziana