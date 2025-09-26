Due giorni record nella Asl Toscana centro | 10 bambini nati in 48 ore in Mugello
Firenze, 26 settembre 2025 – Una immensa gioia condivisa ben dieci volte in solo 48 ore. Le ultime due volte ieri mattina. Dieci sono stati i bimbi venuti alla luce all’ospedale del Mugello in due giorni. Stanno tutti bene i dieci bebè nati tra la mattina del 23 e la notte tra il 24 e il 25 settembre, con la sorpresa ancora nella mattina di ieri di due nuovi fiocchi appesi alla porta. Alla fine tra chi arrivava e chi andava via (un bebè nato il 23 settembre è stato dimesso ieri), l’ospedale del Mugello ha registrato complessivamente in circa 48 ore, ben 10 dichiarazioni di nascita. Numeri straordinari e un’energia moltiplicata perché, nel frattempo, con i nuovi nati arrivavano anche i familiari a far crescere i numeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giorni - record
Nuovo film di brad pitt batte record al box office in soli 10 giorni
SUGO Again 2025, folla record a Pomigliano: in migliaia per Gigi Finizio e tre giorni di festa tra gusto, musica e identità urbana
Ondata di caldo a Milano, 317 morti in 10 giorni: è record negativo in Europa
L'oro straccia i record degli ultimi giorni sfonda i 3.800 dollari l'oncia (futures Usa) dopo aver infilato cinque settimane positive di fila. Una corsa alimentata anche dall'attesa per nuovi tagli dei tassi da parte della Fed e dal boom della domanda di lingotti. Societ - X Vai su X
Luca Zaia. . Ultimata in 367 giorni (un record!) trasformando un cadavere eccellente in un capolavoro di ingegneria, la pista da bob "Monti" di Cortina è diventata simbolo di resilienza, di quel "volere è potere" che incarna profondamente il dna veneto. - facebook.com Vai su Facebook
Due giorni record nella Asl Toscana centro: dieci nati in 48 ore all’ospedale del Mugello - Una gioia condivisa dieci volte in 48 ore, le ultime due volte ieri mattina, tanti sono stati i bimbi venuti alla luce all’ospedale del Mugello in due ... Si legge su gonews.it