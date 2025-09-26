Due giorni record nella Asl Toscana centro | 10 bambini nati in 48 ore in Mugello

Firenze, 26 settembre 2025 – Una immensa gioia condivisa ben dieci volte in solo 48 ore. Le ultime due volte ieri mattina. Dieci sono stati i bimbi venuti alla luce all’ospedale del Mugello in due giorni. Stanno tutti bene i dieci bebè nati tra la mattina del 23 e la notte tra il 24 e il 25 settembre, con la sorpresa ancora nella mattina di ieri di due nuovi fiocchi appesi alla porta. Alla fine tra chi arrivava e chi andava via (un bebè nato il 23 settembre è stato dimesso ieri), l’ospedale del Mugello ha registrato complessivamente in circa 48 ore, ben 10 dichiarazioni di nascita. Numeri straordinari e un’energia moltiplicata perché, nel frattempo, con i nuovi nati arrivavano anche i familiari a far crescere i numeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

