Due giorni di studi sull’invecchiamento con uno sguardo al cinema | ospiti Michele Placido e Federica Luna Vincenti

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà venerdì 26 settembre dalle 14,30 e sabato 27 settembre dalle 8,30 il convegno intitolato “Focus invecchiamento. Malattie neurodegenerative e salute mentale: diagnosi, gestione e comorbidità in un approccio integrato” promosso dall’Asp di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

