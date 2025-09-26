Due giorni di studi sull’invecchiamento con uno sguardo al cinema | ospiti Michele Placido e Federica Luna Vincenti

Il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà venerdì 26 settembre dalle 14,30 e sabato 27 settembre dalle 8,30 il convegno intitolato “Focus invecchiamento. Malattie neurodegenerative e salute mentale: diagnosi, gestione e comorbidità in un approccio integrato” promosso dall’Asp di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it