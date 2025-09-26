Due escursionisti combattono contro un orso e si salvano

Due escursionisti sono stati aggrediti da un orso bruno lungo in Alaska e si sono salvati combattendo e difendendosi dall'animale. Se la sono cavata con ferite non letali e adesso sono ricoverati in ospedale. Il sentiero è stato chiuso per verifiche di sicurezza da parte di biologi e ranger del Kenai Fjords National Park. 🔗 Leggi su Fanpage.it

