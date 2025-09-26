Due bici elettriche rubate in poche ore | poi l' arresto

I carabinieri della stazione di Tombolo hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne residente nell’alta padovana, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, per tentato furto in abitazione. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di mercoledì 24 settembre quando i militari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: bici - elettriche

