È un modello talmente iconico da essersi ritagliato un posto in alcuni musei di arte moderna, con gli esemplari che vengono custoditi e messi in esposizione per permettere ai visitatori di apprezzarne soprattutto il lato estetico. Ma, a distanza di oltre vent'anni dall'uscita di produzione, la Ducati 996 è ancora una delle sportive stradali più apprezzate da tutti gli appassionati delle due ruote motorizzate. Nell'officina di Gazzetta Motori la celebre moto disegnata e progettata da Massimo Tamburini è stata protagonista del nostro tutorial in cui, passo dopo passo, vi mostriamo tutte le operazioni necessarie e propedeutiche in vista della sosta invernale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati 996, la preparazione per la sosta invernale: come collegare il mantenitore di carica alla batteria