Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
L’isolamento di Bonaccini e la dura vita dei riformisti nel Pd lettera43.it
Guerra: “La Corea del Nord pronta al missile nucleare intercontinentale” thesocialpost.it
L’ex direttore dell’FBI, James Comey, è stato incriminato (un altro nel mirino di Trump) metropolitanmagazine
The Ugly Stepsister: il raccapricciante trailer e il poster italiano dell'horror norvegese in esclusiva movieplayer.it
Cagliari Inter, dove vedere la sfida tra Chivu e Pisacane in TV ed in streaming: tutte le info sulla sfida internews24.com
Rambaldi, oro mondiale. In Cina azzurri dominatori. Luca: "Sette anni dopo siamo ancora davanti» sport.quotidiano.net
Addio al professor Massimo Sangoi: filosofo, fotografo e maestro di tango
Si è spento in pochi mesi a causa di una malattia, Massimo Sangoi, 52 anni, lasciando un grande vu... ► udinetoday.it
Ricette “facili” per farmaci a base di morfina e fentanil: pesante condanna, 7 anni, per un dirigente dell’ospedale Dono Svizzero di Formia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è concluso con una condanna pesante il processo per la distribuzion... ► dayitalianews.com
Fuga di gas e traffico in tilt, Troncarelli: “Mancata comunicazione dal Comune ha aggravato i disagi”
Ieri sera, 24 settembre, la fuga di gas e la conseguente chiusura di strada delle Pietrare, questa... ► viterbotoday.it
Spider Man diventa canonico nell’universo DC: scopri le incredibili novità!
il ritorno di spider-man tra progetti cinematografici e riferimenti inattesi Il personaggio di Spid... ► jumptheshark.it
Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere
I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso... ► leggioggi.it
Intercultura soffia su 70 candeline, a scuola nel mondo per essere cittadini globali, consapevoli e responsabili
Settant’anni fa nasceva Intercultura, un’associazione che ha fatto dell’incontro tra culture e dell... ► bergamonews.it
Adzic Juve, pazza idea Tudor verso il match contro l’Atalanta: il montenegrino in campo dal primo minuto? Chi può fargli spazio
di Redazione JuventusNews24Adzic Juve, l’idea del tecnico per il big match con l’Atalanta: il monten... ► juventusnews24.com
Antitrust multa 6 compagnie petrolifere per oltre 936 milioni
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti di Eni, Es... ► lapresse.it
Università occupata e 'bersagli', infuria la polemica: "Così iniziarono gli anni di piombo"
Infuria la polemica a Genova per i ‘bersagli’ con i volti del rettore Federico Delfino, della mini... ► genovatoday.it
Caso Garlasco: decreto perquisizione Venditti, ipotesi corruzione per 20 30mila euro
(Adnkronos) – —[email protected] (Web Info) L'articolo Caso Garlasco: decreto perquisiz... ► webmagazine24.it
Perché Vlahovic può andare via dalla Juventus a gennaio nonostante l’ottimo inizio di stagione
Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a gennaio anche se il suo inizio di stagione è stato p... ► fanpage.it
Garlasco, a casa di ex inquirenti e dei genitori di Sempio
AGI - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardi... ► agi.it
Impianto Sogin a Borgo Sabotino, Muzio: "Procedura corretta, il Comune chiederà compensazioni"
La procedura seguita per la conferenza dei servizi autorizzatoria per l’impianto di accumulo di en... ► latinatoday.it
La Virtus Correggio ricorda Roberto Lodi
La Virtus Correggio ricorda Roberto Lodi. Domani, a partire dalle 15, il PalaSanpro di San Prospero ... ► ilrestodelcarlino.it
Domani l’anticipo allo stadium. Juric vara una nuova coppia per l’attacco. A Torino subito Lookman in campo con Krstovic
L’Atalanta prepara il fattore K offensivo per il big match di domani alle 18 all’Allianz contro la... ► sport.quotidiano.net
Crepet ai giovani: “Non fare tutto quello che vuole la rete. Disobbedite”
Durante uno dei suoi spettacoli, Paolo Crepet ha ripreso un’idea cara a Don Milani: insegnare ai ra... ► orizzontescuola.it
"Parla con parole attribuite a Mussolini". L'ultima accusa contro Meloni
Benito Mussolini, il Ventennio e le parole d’ordine di quella terribile stagione politica italiana.... ► ilgiornale.it
Questure, ordine pubblico ed egoismi di parte
Con la preordinata violenza esplosa nel corso della manifestazione Pro Pal, nel giorno dello sciope... ► lidentita.it
“Tok, tok, chi è?”: i giovani contro la violenza sulle donne
L'impegno di Axa Italia e "Una Nessuna Centomila" The post “Tok, tok, chi è?”: i giovani contro la ... ► lidentita.it
Amsa, 60 cestoni intelligenti: compattano grazie al sole
Se non fosse così sofisticato sembrerebbe un inseguimento. È la strategia tecnologica che ha escogi... ► ilgiornale.it
Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1 la nuova edizione: cast, anticipazioni e imitazioni della prima puntata | 26 settembre
Ci siamo: Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo ... ► superguidatv.it
Serie C. Il Gubbio vuol voltare pagina. Dopo il ko, testa alla Vis Pesaro
Non è mai facile gestire la prima sconfitta in campionato ma non c’è altra strada se non quella di ... ► sport.quotidiano.net
Picchia la compagna e molesta la figlia minorenne di lei, la Procura chiede 5 anni e 4 mesi per un 39enne
Un 39enne è a processo, con rito abbreviato, a Brescia per maltrattamenti in famiglia, lesioni pers... ► fanpage.it
Presentata la nuova Stagione Musicale dell’Associazione Alessandro Scaralatti
Con il significativo titolo “ASCOLTAMI” sono ben 21 i Concerti presentati dall’Associazione Alessand... ► 2anews.it
Garlasco, c’è un nuovo indagato eccellente. L’ipotesi: “Corrotto per scagionare Sempio”
Secondo quanto riportato dal Tg1, la mattinata di venerdì 26 settembre si è aperta con una nuova cl... ► caffeinamagazine.it
Ferrari, sogno mondiale a un passo. Un inseguimento lungo 53 anni
Non accade da 53 anni: esattamente dal 1972, quando la 312 P del geniale Mauro Forghieri vinse diec... ► sport.quotidiano.net
«Mi avevano riconosciuta, ero la stessa di prima! Ecco la bellezza dei bambini. Non interessa come sei, ma chi sei»
Bebe Vio ha trasformato una prova estrema come l’amputazione di braccia e gambe in un simbolo di fo... ► iodonna.it
Tra satelliti e media, si ritorna a parlare di Elon Musk?
Roma, 26 set – A un certo punto della narrazione, non più tardi di qualche mese fa, sembrava che El... ► ilprimatonazionale.i
Tutto deciso per Maignan: l’Inter ha il suo nuovo portiere
Mike Maignan, paradossalmente, può in un certo senso sbloccare il mercato dell’Inter: scopriamo di ... ► glieroidelcalcio.com
Vittorio Sgarbi si sposa e attacca la figlia Evelina: “Non si dà da fare, rifiutò 100mila euro per il GF Vip”
Scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, che ha richiesto per lui un amministra... ► fanpage.it
“19 milioni di morti ogni anno per tumore entro il 2025, in Italia già oggi ci sono 180 mila vittime”: l’allarme nel nuovo studio di Lancet. Berrino: “Agire sulle cause”
Numeri che fanno impressione: entro il 2050, secondo uno studio appena pubblicato su The Lancet, ne... ► ilfattoquotidiano.it
Drone avvistato in Danimarca, chiude di nuovo l’aeroporto di Aalbord
(Adnkronos) – Nuovo allarme in Danimarca e di nuovo chiuso per un'ora nella notte l'aeroporto danes... ► webmagazine24.it
"Settimana intensa in vista del derby. Ma servono anche calma e serenità"
"Settimana molto intensa e positiva, abbiamo lavorato sereni e leggeri per preparare bene il derby... ► ilrestodelcarlino.it
Pensioni scuola 2026: al via le domande per docenti, ATA e dirigenti, 7 le istanze disponibili
Da oggi 26 settembre al via le domande di pensionamento per il personale scolastico. Le domande, ch... ► orizzontescuola.it
Cani avvelenati, chiesti 10 mesi condanna. Il proprietario: “Sono innocente, li adoravo”
ANCONA – La Procura di Ancona ha chiesto dieci mesi di condanna per il proprietario dei tre cani s... ► anconatoday.it
Conosce ragazza di Montesilvano sui social e la perseguita per mesi, rinviato a giudizio
Un uomo di 40 anni della provincia di Frosinone è stato rinviato a giudizio dal Gup (giudice dell'... ► ilpescara.it
Il film del giorno di Matteo Fantozzi: “Un pupazzo può rovinarti la vita”, no non è La Bambola Assassina
Un pupazzo può davvero rovinarti la vita? No, il film del giorno di Matteo Fantozzi non è La bambol... ► tvplay.it
Sollievo dopo la paura
Sono stati attimi di paura quelli vissuti domenica a Finale, durante la gara di Prima "D" fra Junio... ► ilrestodelcarlino.it
Europa League, i risultati delle avversarie della Roma: vincono Lille e Stoccarda, Rangers ko
Archiviato l’ottimo debutto con il 2-1 in casa del Nizza, la Roma osserva con attenzione le squadre... ► sololaroma.it
Europa League, la squadra di Italiano fermata dall’Aston Villa. Rimpianto Bologna, non basta un super Skorupski
ASTON VILLA 1 BOLOGNA 0 ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen (75’ Digne); G... ► sport.quotidiano.net
Sovranità tecnologica: la strada italiana
Da qualche tempo in Italia e in Europa si parla di sovranità tecnologica e digitale. Due termini ch... ► tpi.it
Canapa, coltivatori indagati per droga: piantagioni sequestrate ed estirpate. L’interrogazione M5s e il caso Sardegna
Un coltivatore di canapa industriale arrestato in Puglia, scagionato dopo tre giorni in carcere. Me... ► ilfattoquotidiano.it
Il Rimini e la fideiussione fantasma. Gaiofana, corsa contro il tempo
Dietro l’angolo la gara con il Pineto sabato in Abruzzo, ma anche un’altra scadenza. A fine mese il... ► sport.quotidiano.net
Tegola Vigor: 4 giornate a Magi per frasi irriguardose all’arbitro
Non solo la beffa del risultato finale. La Vigor deve fare i conti anche con un mese di squalifica... ► sport.quotidiano.net
Valditara: “La rivoluzione della bellezza nelle nostre scuole come risposta a una società sempre più sciatta e superficiale dove i social spesso sono esempi di odio e violenza”
Il Duomo di Milano ha ospitato ieri sera il terzo appuntamento del progetto "Uto Ughi per i Giovani... ► orizzontescuola.it
Rambaldi, oro mondiale. In Cina azzurri dominatori. Luca: "Sette anni dopo siamo ancora davanti»
Nelle giornate in cui la città estense celebra il ‘Ferrara sport festival’, arriva nelle prime ore... ► sport.quotidiano.net
Le nuove tendenze knitwear: comfort ed eleganza nella maglieria
Life&People.it | Le tendenze moda nella maglieria knitwear mostrano la storia di un tessuto che... ► lifeandpeople.it
Anche Guccione rinnova il contratto
Dopo il prolungamento di contratto con Shaka Mawuli, la Ss Arezzo ha comunicato anche il rinnovo di... ► lanazione.it
LEGO, qual è il set con più pezzi in assoluto? Questo qui è veramente complesso
Costruire con i LEGO una nave, un monumento o intere città può risultare una mission impossibile pe... ► game-experience.it
"Spal, tanti giocatori di D non bastano per vincere"
A 34 anni, Alessandro Marongiu (nella foto in biancazzurro con Davide Marchini) ha deciso di prende... ► sport.quotidiano.net
Nuove regole sulla tassazione delle auto aziendali in uso ai dipendenti: cosa cambia
Dopo un periodo transitorio che si è concluso lo scorso 1° luglio 2025, è entrata definitivamente i... ► ilfattoquotidiano.it
“Esprimi un desiderio”, intervista esclusiva al regista Volfango De Biasi e agli attori Max Angioni e Diego Abatantuono
Prodotto da Notorious Pictures e Tramp Limited, in collaborazione con Sony Pictures International P... ► superguidatv.it
Come passano il loro tempo online gli over 50?
Tutti siamo online, ma non nello stesso modo. Gli over 50 usano internet sempre di più, ma rispetto... ► puntomagazine.it
Dalla Romagna a Gaza in viaggio con la Global Sumud Flotilla: "Sentivo il dovere di aiutare, ci hanno attaccato ma resistiamo"
È stata una delle barche con a bordo dei romagnoli, la “Morgana”, a essere colpita dai droni all'a... ► riminitoday.it
Cagliari Inter: Cristian Chivu a caccia del record personale
Il passato sorride all’Inter, ma non basta. I numeri raccontano che i nerazzurri hanno vinto otto d... ► ilnerazzurro.it
Israele avverte: per la Flotilla niente Gaza, solo prigione. E colpisce lo Yemen
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver avuto un «grande incontro» con... ► panorama.it
Cagliari Inter, i nerazzurri a caccia di conferme: il pronostico dei bookmaker
di RedazioneCagliari Inter, la quinta giornata di Serie A vedrà la squadra di Chivu impegnata in Sar... ► internews24.com
Coppa Italia Inter, Empoli battuto dal Genoa e il quadro degli ottavi e chi sfiderà la squadra di Chivu
di RedazioneCoppa Italia Inter, dopo la rimonta del Grifone, l’Empoli saluta la Coppa Italia: ecco t... ► internews24.com
Il Policlinico Riuniti svela il nuovo centro di Simulazione Chirurgica e il reparto di Chirurgia Generale
Martedì 30 settembre, al Policlinico di Foggia, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo Cent... ► foggiatoday.it
Ti ricordi… Edo Carrasco, il cileno di Lugano che castigò la prima Inter morattiana e oggi lotta contro le tossicodipendenze
Il tocco c’è? Forse no, forse sì. Di fatto il gol è attribuito a lui, a Josè Edoardo Carrasco detto... ► ilfattoquotidiano.it
È morto il professor Sergio Zaninelli: fu studioso, docente e rettore
Sergio Zaninelli è morto a 96 anni nella sua casa di Milano: studioso, docente e anche rettore del... ► bresciatoday.it
Pd casertano nel caos: tensioni interne, accuse alla Camusso e liste che dividono
Il Partito Democratico casertano attraversa una nuova fase di forte turbolenza politica e organizz... ► casertanews.it