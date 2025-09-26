Droni vicino a base militare svedese

12.33 Ieri sera sono state molte le segnalazioni alla polizia svedese di droni che sorvolavano le isole Styrkoe e Tjurkoe, nel sud del Paese. L'area in cui sono sono stati osservati i droni si trova a circa 10 chilometri dalla base militare navale di Karlskrona. Notizia riportata dalla radio pubblica svedese, mentre le autorità fanno sapere che è ancora sconosciuta la dinamica esatta dei fatti. Intanto lo spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg,in Danimarca, è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni sospetti. Billund chiuso stamane per 20 minuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it