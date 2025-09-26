Droni vicino a base militare svedese
12.33 Ieri sera sono state molte le segnalazioni alla polizia svedese di droni che sorvolavano le isole Styrkoe e Tjurkoe, nel sud del Paese. L'area in cui sono sono stati osservati i droni si trova a circa 10 chilometri dalla base militare navale di Karlskrona. Notizia riportata dalla radio pubblica svedese, mentre le autorità fanno sapere che è ancora sconosciuta la dinamica esatta dei fatti. Intanto lo spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg,in Danimarca, è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni sospetti. Billund chiuso stamane per 20 minuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: droni - vicino
Abbattuti 7 droni di Kiev vicino Mosca
Iraq, abbattuti due droni vicino a basi curde nel nord
Raid ucraino con droni vicino a centrale nucleare di Zaporizhzhia, Putin risponde a Trump: "Missili ipersonici Oreshnik in Bielorussia" - VIDEO
Un’altra giornata ad alta tensione tra #NATO e #Russia. Continuano gli allarmi per i sorvoli di #droni. Nei cieli vicino all’Alaska e sul Baltico, i caccia dell’Alleanza hanno intercettato aerei russi. "Se abbattuti sarà guerra", la minaccia di #Mosca. "Putin si fermi", i - facebook.com Vai su Facebook
Un’altra giornata ad alta tensione tra #NATO e #Russia. Continuano gli allarmi per i sorvoli di #droni. Nei cieli vicino all’Alaska e sul Baltico, i caccia dell’Alleanza hanno intercettato aerei russi. "Se abbattuti sarà guerra", la minaccia di #Mosca. #Tg1 Andrea Lu - X Vai su X
Droni avvistati vicino a una base militare in Svezia, scatta l'allarme. Nuova allerta anche in Danimarca - La scorsa notte sono arrivate molteplici segnalazioni alla polizia svedese di droni che hanno sorvolato le isole di Styrkoe och ... Si legge su msn.com
Svezia, avvistati 2 droni vicino alla prima base della Marina del Paese - Due droni non identificati sono stati avvistati la notte scorsa nei cieli dell'arcipelago di Karlskrona, sede della principale base della marina militare svedese. Da msn.com