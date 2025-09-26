Droni sospetti sui cieli Nato nel mirino basi e aeroporti in Svezia e Danimarca | oggi vertice d’emergenza dei Paesi Ue

Nuovo giorno, nuovo allarme per sospetti sconfinamenti russi nei cieli della Nato. L’allerta riguarda ancora una volta la Danimarca, ma anche la Svezia. Questa mattina infatti le autorità hanno disposto la chiusura dello spazio aereo sopra l’ aeroporto di Aalborg a seguito dell’avvistamento di droni sospetti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa finlandese Stt. Si tratta dello stesso scalo, che ospita anche una base militare, dove ieri era stato necessario interrompere il traffico aereo per diverse ore. Nella notte tra giovedì e venerdì, altri droni sarebbero stati avvistati anche in Svezia, in particolare sopra le isole di Styrkoe och Tjurkoe, nell’arcipelago di Karlskrona: nella zona si trova un’importante base della marina militare svedese. 🔗 Leggi su Open.online

