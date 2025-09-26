Droni in Svezia e Danimarca | chiuso di nuovo l’aeroporto di Aalborg

L’Europa osserva preoccupata l’ondata di operazioni ibride all’interno dei confini Nato. Nella notte le autorità svedesi e danesi hanno registrato nuovi avvistamenti di droni vicino a infrastrutture critiche. In Svezia, molteplici segnalazioni hanno riguardato le isole di Styrkoe e Tjurkoe, nell’arcipelago di Karlskrona, dove i droni hanno sorvolato nei pressi di una base della marina militare. La prima denuncia è arrivata alle 20:30 e la polizia, giunta sul posto, ha confermato la presenza dei velivoli. In Danimarca, l’aeroporto di Aalborg è stato di nuovo chiuso dopo l’episodio di giovedì, quando altre violazioni dello spazio aereo sono state registrate nelle città di Esbjerg, Sonderborg e Skrydstrup. 🔗 Leggi su Lettera43.it

