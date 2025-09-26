Droni in Svezia allerta in Danimarca

Tensione sempre alta sui cieli del baltico. Di nuovo chiuso per un’ora nella notte l’aeroporto danese di Alalborg, nel nord del Paese, in seguito all’avvistamento di un drone, dopo che lo scalo era già stato chiuso per la stessa ragione fra ieri e l’altro ieri, così come gli aeroporti di Aalborg, Esbjerg, Sonderborg e la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

