Droni embargo e aiuti umanitari | le armi invisibili che alimentano il fronte ucraino dalle rotte oscure dell' Azerbaigian e Sudan

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo scenario, il possibile coinvolgimento di una rete opaca che collega l’Azerbaigian all’Ucraina attraverso il Sudan può essere irrilevante nei numeri, ma cruciale nella narrazione. Basterebbe una prova, una sola, per fare esplodere lo scandalo Dall’Azerbaigian al Sudan, passando per l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

droni embargo e aiuti umanitari le armi invisibili che alimentano il fronte ucraino dalle rotte oscure dell azerbaigian e sudan

© Ilgiornaleditalia.it - Droni, embargo e “aiuti umanitari”: le armi invisibili che alimentano il fronte ucraino dalle rotte oscure dell'Azerbaigian e Sudan

In questa notizia si parla di: droni - embargo

droni embargo aiuti umanitariFlotilla, attacco di notte con i droni: colpite 11 navi. Arrivano in soccorso le fregate di Italia e Spagna - Quando la Global Sumud Flotilla navigava in acque internazionali non lontano da Creta. Lo riporta ilgazzettino.it

droni embargo aiuti umanitariGlobal Sumud Flotilla, chi c'è dietro l'attacco? I droni, il motoscafo e il report degli 007 italiani - Un dossier riservato dei servizi segreti italiani, consegnato a Palazzo Chigi, tenta di chiarire le responsabilità dietro gli attacchi con droni che hanno colpito la Global Sumud ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Droni Embargo Aiuti Umanitari