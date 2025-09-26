Droni avvistati vicino a una base militare in Svezia scatta l' allarme Nuova allerta anche in Danimarca
Ancora un allarme droni sui cieli della Nato. La scorsa notte sono arrivate molteplici segnalazioni alla polizia svedese di droni che hanno sorvolato le isole di Styrkoe och Tjurkoe,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti
Allerta Flotilla Pochi minuti fa... Sorvolo di droni e diverse esplosioni nelle vicinanze delle imbarcazioni, alcune barche risultano con danni di lieve entità. Molte le flashbang (bombe luminose assordanti) sganciate da una ventina di droni avvistati dagli equipag
Droni avvistati vicino a una base militare in Svezia, scatta l'allarme. Nuova allerta anche in Danimarca - La scorsa notte sono arrivate molteplici segnalazioni alla polizia svedese di droni che hanno sorvolato le isole di Styrkoe och ...
Svezia, avvistati 2 droni vicino alla prima base della Marina del Paese - Due droni non identificati sono stati avvistati la notte scorsa nei cieli dell'arcipelago di Karlskrona, sede della principale base della marina militare svedese.