Drone avvistato in Danimarca chiude di nuovo l’aeroporto di Aalbord
(Adnkronos) – Nuovo allarme in Danimarca e di nuovo chiuso per un'ora nella notte l'aeroporto danese di Alalborg, nel nord del Paese, in seguito all'avvistamento di un drone. Lo scalo era già stato chiuso per la stessa ragione fra ieri e l'altro ieri, così come gli aeroporti di Aalborg, Esbjerg, Sonderborg e la base aerea . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: drone - avvistato
Avvistato drone: Oslo chiude aeroporto
Caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: l'aeroporto danese, chiuso per alcune ore e poi riaperto, è stato sorvolato da '3-4 droni di grandi dimensioni'. Dopo alcune ore, un altro drone è stato avvistato sullo scalo norvegese, anche questo chiuso. Circa cinquanta i - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | "Ancora un drone sulla Global Sumud Flotilla. Lo abbiamo avvistato nel cielo sopra un'imbarcazione, la 'Karma", denuncia il Dem Arturo Scotto. #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/09/22/ancora-un-drone-sulla-global-su - X Vai su X
Droni sulla Danimarca, aeroporti chiusi per ore: "Contattata la Nato" - Un nuovo allarme droni è scattato in Danimarca dopo che un avvistamento nei cieli sopra l'aeroporto di Aalborg aveva portato alla chiusura ... Scrive iltempo.it
Cieli della Danimarca sotto sorveglianza, aeroporti chiusi per droni: Mosca respinge le accuse - Allerta in Danimarca: la presenza di droni non identificati scuote traffico civile e militare. Si legge su notizie.it