Droga bici rubate e clandestini blitz nella casa Acer di via Dagnini | arresto e denuncia

Bologna, 26 settembre 2025 – La polizia, ieri mattina, a seguito di un controllo presso un appartamento Acer, ha arrestato un cittadino tunisino per spaccio di cocaina e ha denunciato un cittadino italiano per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e ricettazione. Nello specifico, la squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, ha sottoposto a controllo un’abitazione Acer in via Dagnini, a seguito di diverse segnalazioni di attività sospette da parte dei residenti. Nell’abitazione, composta da otto stanze, gli agenti hanno identificato 6 persone di diversa età e nazionalità, tra cui anche un cittadino italiano classe 1972, figlio della locataria dell’abitazione; dopodiché hanno proceduto ad un accurato controllo dei locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droga, bici rubate e clandestini, blitz nella casa Acer di via Dagnini: arresto e denuncia

