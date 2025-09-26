Dritto e rovescio Senaldi zittisce il marazan | Vi abbiamo ascoltato fin troppo

Vivace confronto a Dritto e rovescio, su Rete 4, tra Pietro Senaldi in studio e Jamal Favelas Jflous, rapper di origini nordafricane, dopo gli incidenti delle manifestazioni pro-Pal degli scorsi giorni. " Gaza è una scusa e ai maranza piace andare in piazza a fare casino e prendere quello che vogliono", spiega il condirettore di Libero, ospite di Paolo Del Debbio. "Utilizzano Gaza perché è un argomento più nobile di altri per fare i comodi loro con maggiore violenza! Non credo che ci sia molto da giustificare, non credo che il signore della vetrina debba dare una prospettiva al maranza. Il maranza - prosegue Senaldi -, come il signore della vetrina, deve lavorare e mettersi in discussione nella società. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Senaldi zittisce il marazan: "Vi abbiamo ascoltato fin troppo"

dritto - rovescio

