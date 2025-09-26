ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Colleferro, dove un meccanico è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 16.00 lungo via Casilina, nei pressi della rotatoria con via Palianese, nota come “ la rotatoria del missile ”. L’incidente in officina. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato schiacciato da una componente meccanica di un motore mentre stava lavorando all’interno di un’officina della zona. I soccorsi immediati. La situazione è apparsa subito molto grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’ elisoccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drammatico incidente sul lavoro: operaio resta schiacciato da un motore… Arriva l’eliambulanza. La tragedia a Colleferro