Dragon ball continua | conferme sulla nuova vita della serie

il futuro dell'anime di dragon ball: conferme e prospettive. Il franchise di Dragon Ball continua a mantenere un ruolo centrale nel panorama dell'animazione giapponese, alimentando l'interesse dei fan anche dopo la conclusione di alcune serie. Nonostante le recenti uscite, come Dragon Ball Daima, siano state accolte con entusiasmo, si moltiplicano le dichiarazioni ufficiali che indicano una volontà consolidata di proseguire con nuovi progetti. In questo contesto, emergono dettagli importanti riguardo alle future produzioni e alla direzione artistica del franchise. la conferma della continuazione dell'anime di dragon ball.

In questa notizia si parla di: dragon - ball

