DR Automobiles | a Torino debutta brand Stilnovo con due suv

Torino, 26 set. (askanews) - DR Automobiles sceglie il Salone dell'Auto di Torino per svelare il brand Stilnovo che rappresenta una nuova frontiera per il gruppo molisano in termini di design e tecnologia come lo è stato il movimento letterario per la poesia. Due i modelli 5 e 6 Stilnovo, due suv di 4,3 e 4,5 metri spinti da un 1.4 e da un 1.5 turbo benzina da 157 e 180 CV con doppia alimentazione benzina Gpl. I nuovi suv saranno sul mercato tra la fine dell'anno e gli inizi del 2026 e verranno commercializzati da un network di vendita dedicato. "Stilnovo è soprattutto, diciamo, l'inizio di un nuovo percorso industriale per DR che vedrà la nascita anche di nuovi brand, di un nuovo modello industriale con il quale vogliamo portare avanti anche quello che è l'indotto italiano perché prevede l'utilizzo di componentistica italiana su quelli che saranno i nuovi brand i prodotti dei nuovi brand per almeno un 45-50%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

