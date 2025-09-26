Dpfp al posto della Nadef | cos’è cosa contiene e quando arriva in Parlamento

Sbircialanotizia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’entrata in vigore delle nuove regole europee di bilancio, la tradizionale Nadef lascia il posto al Dpfp, il Documento programmatico di finanza pubblica. Una risoluzione unitaria della Commissione Bilancio del Senato, approvata il 17 settembre, ha impegnato il Governo a trasmettere il Dpfp alle Camere entro il 2 ottobre, definendone struttura e contenuti. Che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dpfp al posto della nadef cos8217232 cosa contiene e quando arriva in parlamento

© Sbircialanotizia.it - Dpfp al posto della Nadef: cos’è, cosa contiene e quando arriva in Parlamento

In questa notizia si parla di: dpfp - posto

dpfp posto nadef cos8217232DPFP: cos’è il Documento Programmatico di Finanza Pubblica, che ha sostituito il NADEF - Ecco la guida pratica e utile per capire meglio il DPFP, ovvero il documento programmatico di finanza pubblica, che ha sostituito il NADEF nel 2025 ed è propedeutico all'approvazione della Legge di Bi ... Lo riporta ticonsiglio.com

Dpfp, cos'è il Documento programmatico di finanza pubblica - Il Dpfp in sostanza contiene le stime tendenziali e programmatiche del triennio e anche un primo assaggio delle misure che andranno a comporre la legge di Bilancio, con i relativi effetti finanziari. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dpfp Posto Nadef Cos8217232