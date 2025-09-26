Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano Supercoppa Italiana basket 2025 | orario semifinale programma streaming

Seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025-2026 che di fatto è una finale anticipata. Domani sabato 27 settembre alle ore 20:45 Virtus Bologna ed Olimpia Milano si ritrovano di fronte nella splendida cornice dell'Unipol Forum di Assago (Milano) per un posto nell'atto conclusivo di questa competizione. La Virtus Bologna si presenta con il tricolore cucito sul petto dopo la conquista dello scudetto nella passata stagione, strappando il titolo ai meneghini dopo averli eliminati in semifinale playoff. Salutati Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier oltre a Marco Belinelli ritiratosi ma rimasto comunque nella società bianconera come Brand Ambassador, coach Dusko Ivanovic punterà sul folto gruppo italiano guidato da Alessandro Pajola, 'Momo' Diouf e Saliou Niang.

