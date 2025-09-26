Prende il via domani la stagione italiana della pallacanestro e all’Unipol Forum di Assago si disputeranno le due semifinali della Supercoppa Italiana 2025. E a scendere in campo per prime saranno la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Brescia, con palla a due prevista alle ore 18. Trento arriva a questo appuntamento grazie al trionfo nell’ultima Coppa Italia, anche se lo farà senza l’MVP del torneo, quel Quinn Ellis che scenderà in campo nella seconda semifinale con la maglia di Milano. Milano che avrà in panchina, a fianco di Ettore Messina, quel Peppe Poeta che invece ha trascinato Brescia fino alla finalissima scudetto, persa contro Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Trento-Brescia, Supercoppa Italiana basket 2025: orario semifinale, programma, streaming