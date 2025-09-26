Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 26 settembre programma streaming italiani in gara
I Mondiali di ciclismo su strada 2025 stanno per entrare nella fase più calda e decisiva. A Kigali, in Ruanda andrà oggi in scena la terzultima giornata della rassegna iridata, con nuovi titoli messi in palio. Saranno due le prove in linea che verranno disputate sul duro tracciato africano, con l’Italia che spera di arricchire il suo medagliere prima delle gare Elite. Il programma si aprirà con la prova in linea Junior uomini, vinta l’anno scorso da Lorenzo Finn. L’azzurro sarà quest’anno presente però nella seconda ed ultima gara in programma, la prova Under 23 uomini. L’azzurro, già quarto nella cronometro di categoria, cerca un successo importante sul duro percorso di Kigali. 🔗 Leggi su Oasport.it
