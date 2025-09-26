Dove mangiare la quatara di Porto Cesareo la zuppa di mare simbolo della costa leccese
Una chicca salentina sconosciuta ai più che è un'esplosione di mare. Ecco la quatara e dove trovarla. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: mangiare - quatara
Porto Cesareo, scoppia la maxi-rissa in un locale: attività sospesa - LECCE – Sette giorni di sospensione per la somministrazione di cibi e bevande: è questo il provvedimento disposto nei confronti di uno stabilimento balneare di Porto Cesareo, a seguito di una grave ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it