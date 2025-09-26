Dove correrà Lorenzo Finn nel 2026 | strada definita o piano B?

Lorenzo Finn ha offerto un saggio di enorme bravura tattica, sublime sagacia tecnica ed eccellente spessore tattico, laureandosi Campione del Mondo Under 23: scattato a 37 chilometri dal traguardo, lungo un tratto in salita dell’esigente circuito di Kigali, ha poi tramortito lo svizzero Jan Huber sull’ultima ascesa ed è giunto in solitaria sul traguardo nella capitale del Ruanda. Il ligure si era imposto lo scorso anno tra gli juniores, oggi si è replicato nella categoria superiore, ad appena 18 anni (spegnerà le prossime candeline il 19 dicembre). Il suo talento è già sotto gli occhi di tutti: abilissimo su pendenze impegnative, dotato di un buono spunto a cronometro (quarto nella prova contro il tempo di qualche giorno fa), testa sulle spalle e carisma lampante. 🔗 Leggi su Oasport.it

