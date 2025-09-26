Dove correrà Lorenzo Finn nel 2026 | strada definita o piano B?
Lorenzo Finn ha offerto un saggio di enorme bravura tattica, sublime sagacia tecnica ed eccellente spessore tattico, laureandosi Campione del Mondo Under 23: scattato a 37 chilometri dal traguardo, lungo un tratto in salita dell’esigente circuito di Kigali, ha poi tramortito lo svizzero Jan Huber sull’ultima ascesa ed è giunto in solitaria sul traguardo nella capitale del Ruanda. Il ligure si era imposto lo scorso anno tra gli juniores, oggi si è replicato nella categoria superiore, ad appena 18 anni (spegnerà le prossime candeline il 19 dicembre). Il suo talento è già sotto gli occhi di tutti: abilissimo su pendenze impegnative, dotato di un buono spunto a cronometro (quarto nella prova contro il tempo di qualche giorno fa), testa sulle spalle e carisma lampante. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: correr - lorenzo
Nel dettaglio dell’“Annunciazione di Recanati”, Lorenzo Lotto cattura un istante sospeso tra cielo e terra. Ogni piega del panneggio, ogni raggio di luce che accarezza il volto di Maria, racconta la sorpresa e la dolcezza di un annuncio divino. L’angelo, lieve co - facebook.com Vai su Facebook
Dove correrà Lorenzo Finn nel 2026: strada definita o piano B? - Lorenzo Finn ha offerto un saggio di enorme bravura tattica, sublime sagacia tecnica ed eccellente spessore tattico, laureandosi Campione del Mondo Under ... oasport.it scrive
Ruanda 2025 – Incredibile Lorenzo Mark Finn si prende anche il mondiale Under 23 - Lorenzo Mark Finn si è laureato Campione del Mondo Under 23 al termine di una gara dura, come il Mondiale in Ruanda ... Lo riporta cronacamilano.it