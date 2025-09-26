Dovbyk è proprio scarso bocciatura definitiva per l’attaccante della Roma

Tvplay.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Artem Dovbyk è bocciatura definitiva per l’attaccante della Roma, il calciatore ucraino sembra davvero a un passo dalla cessione definitiva. In live a TvPlay, Enrico Camelio si è scatenato ancora una volta contro l’ex centravanti del Girona e due anni fa capocannoniere della Liga. (ANSA) TvPlay.it “Non c’è proprio verso, Dovbyk è proprio scarso”, queste le parole di Camelio che ha sempre attaccato il calciatore non apprezzandone le doti calcistiche. Diverse volte l’opinionista ha sottolineato di preferire Ferguson e a quanto pare anche Gasperini è orientato in questo senso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

dovbyk 232 proprio scarso bocciatura definitiva per l8217attaccante della roma

© Tvplay.it - “Dovbyk è proprio scarso”, bocciatura definitiva per l’attaccante della Roma

In questa notizia si parla di: dovbyk - proprio

Dovbyk al Milan e Gimenez alla Roma: le ultime sul maxi scambio fra bomber - Gasperini non ha mai davvero apprezzato Dovbyk (12 gol al suo primo anno in Serie A) e ha dato lui il ben servito comunicando che non &#232; la sua prima scelta. Scrive romatoday.it

Salta il giro d’attaccanti: Roma e Milan continuano a lavorare per lo scambio Dovbyk-Gimenez - Ultime ore caldissime per quanto riguarda il mercato degli attaccanti: mentre Milan e Roma continuano a ragionare sul possibile scambio Gimenez- Secondo gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Dovbyk 232 Proprio Scarso