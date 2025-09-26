Dovbyk è proprio scarso bocciatura definitiva per l’attaccante della Roma
Artem Dovbyk è bocciatura definitiva per l’attaccante della Roma, il calciatore ucraino sembra davvero a un passo dalla cessione definitiva. In live a TvPlay, Enrico Camelio si è scatenato ancora una volta contro l’ex centravanti del Girona e due anni fa capocannoniere della Liga. (ANSA) TvPlay.it “Non c’è proprio verso, Dovbyk è proprio scarso”, queste le parole di Camelio che ha sempre attaccato il calciatore non apprezzandone le doti calcistiche. Diverse volte l’opinionista ha sottolineato di preferire Ferguson e a quanto pare anche Gasperini è orientato in questo senso. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: dovbyk - proprio
Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Gasperini non vede proprio Dovbyk. Glielo sta dicendo in tutti i modi di darsi una svegliata https://marione.net/not.php?Not=47142… - X Vai su X
GASPERINI SU DOVBYK A FINE PARTITA ?Gasperini punzecchia l’attaccante ucraino, così come aveva fatto Ranieri lo scorso anno. Dovbyk, ormai secondo nelle gerarchie, fatica ad entrare negli schemi di Gasp… Che cosa ne pensi? Lo hai preso all’ - facebook.com Vai su Facebook
Dovbyk al Milan e Gimenez alla Roma: le ultime sul maxi scambio fra bomber - Gasperini non ha mai davvero apprezzato Dovbyk (12 gol al suo primo anno in Serie A) e ha dato lui il ben servito comunicando che non è la sua prima scelta. Scrive romatoday.it
Salta il giro d’attaccanti: Roma e Milan continuano a lavorare per lo scambio Dovbyk-Gimenez - Ultime ore caldissime per quanto riguarda il mercato degli attaccanti: mentre Milan e Roma continuano a ragionare sul possibile scambio Gimenez- Secondo gianlucadimarzio.com