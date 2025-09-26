Dovbyk è proprio scarso bocciatura definitiva per l’attaccante della Roma

Artem Dovbyk è bocciatura definitiva per l’attaccante della Roma, il calciatore ucraino sembra davvero a un passo dalla cessione definitiva. In live a TvPlay, Enrico Camelio si è scatenato ancora una volta contro l’ex centravanti del Girona e due anni fa capocannoniere della Liga. (ANSA) TvPlay.it “Non c’è proprio verso, Dovbyk è proprio scarso”, queste le parole di Camelio che ha sempre attaccato il calciatore non apprezzandone le doti calcistiche. Diverse volte l’opinionista ha sottolineato di preferire Ferguson e a quanto pare anche Gasperini è orientato in questo senso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

