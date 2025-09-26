Doug Bowser si ritira da Nintendo of America e presenta il suo successore
Nel panorama dell’industria videoludica, importanti cambiamenti si stanno verificando alla guida di Nintendo of America. La recente comunicazione ufficiale annuncia il ritiro di Doug Bowser, presidente e chief operating officer (COO) della filiale statunitense del colosso giapponese. La sua uscita dall’azienda è prevista per la fine dell’anno in corso, aprendo così un nuovo capitolo nella gestione della divisione occidentale di Nintendo. l’addio di doug bowser a nintendo of america. fine di un ciclo tracciato da oltre sei anni. Doug Bowser ha assunto la carica di presidente e COO nel 2019, succedendo a Reggie Fils-Aimé, figura molto apprezzata nel settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
